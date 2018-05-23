Шойгу: РФ заинтересована в расширении военного сотрудничества с Казахстаном

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что Россия заинтересована в расширении военного сотрудничества с Казахстаном. Речь об этом зашла на встрече с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин поручил ему обсудить ситуацию в регионе, а также возможные меры по поддержанию здесь стабильности.

Казахстан является стратегическим союзником России. На данный момент совершенствуется Единая региональная система ПВО двух стран. Кроме того, за последнее время увеличилось количество совместных военных учений. Россия продолжает поставлять Казахстану на льготных условиях вооружения.