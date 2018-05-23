Skoda Kodiaq локального производства представлена в дилерских центрах

Самый большой кроссовер Skoda Kodiaq не так давно появился на рынке, пришелся по вкусу потребителям, а теперь в России доступен и Skoda Kodiaq локального производства. Семеи?ный внедорожник Skoda Kodiaq производится в Нижнем Новгороде.

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Предусмотрено несколько комплектаций Active (от 1 339 000 рублеи?), Ambition (от 1 512 000 рублеи?) и Style (от 1 769 000 рублеи?) как с передним, так и с полным приводом. Автомобили оснащаются бензиновыми и дизельным двигателями объемом от 1.4 л до 2.0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7. Производство в Нижнем Новгороде позволило существенно расширить линейку двигателей и комплектаций. Кроме этого, модель стала более доступной для клиентов.

На автомобили Skoda Kodiaq локального производства предоставляется трехлетняя гарантия на обслуживание в официальных дилерских центрах марки.

Впервые клиентам марки в России стал доступен Skoda Kodiaq с двигателем 1.4 TSI мощностью 125 л.с. в сочетании с шестиступенчатои? механическои? коробкои? передач. Кроме того, у покупателеи? появилась возможность заказать модель в базовои? комплектации Active, а также приобрести переднеприводную версию внедорожника. В базовое оборудование Skoda Kodiaq локального производства входит 3-спицевое кожаное рулевое колесо, передние сиденья с подогревом, задние светодиодные фонари, двухзонныи? климат-контроль и многофункциональныи? дисплеи? Maxi Dot.



Начиная с комплектации Ambition в качестве базового оборудования клиентам предложены система контроля дистанции Front Assist, передние и задние датчики парковки, датчик света/дождя, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Автомобиль в комплектации Style порадует владельцев полностью светодиоднои? оптикои?, атмосфернои? светодиоднои? подсветкои? салона, камерои? заднего вида, режимами Driving Mode Select и Off Road (только для полного привода). В список оснащения входят также передние противотуманные фары с системои? освещения поворотов Corner, сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, центральныи? замок KESSY, наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью настроек.

Skoda Kodiaq локального производства предлагается в различных цветах кузова: синии? Reef металлик, белыи? Pure, серыи? Platinum металлик, черныи? Deep перламутр, бежевыи? Cappuccino металлик, коричневыи? Topaz металлик и серебристыи? Brilliant металлик.