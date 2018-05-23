Сквер у посольства России в Вильнюсе назвали в честь Немцова

Сквер перед зданием посольства России в Вильнюсе будет носить имя убитого оппозиционера Бориса Немцова. Такое решение принял городской совет литовской столицы, передает Delfi.

Решение о присвоении скверу имени Немцова было принято в срочном порядке.

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагал дать парку название сквер российских демократов или сквер российской демократии.

«Однако после встреч с прибывшими в столицу Литвы видными российскими оппозиционерами, а также получившими в стране политическое убежище гражданами этой страны он свое мнение изменил», — отмечает издание.

В январе МИД России выступал резко против наименования парка сквером российской демократии.

«Как засоренный пруд, ржавые фонарные столбы и дорога с многочисленными ухабами, в чем может убедиться любой проходящий по этому скверу, соотносятся с заботой о демократии в нашей стране?» — говорилось в сообщении посольства.