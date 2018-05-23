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«Слушайте Путина и верьте ему»: Песков успокоил народ после заявлений США о падениях российских ракет


Добавлено: 23 май 2018 в 00:02, Категория: Политика
«Слушайте Путина и верьте ему»: Песков успокоил народ после заявлений США о падениях российских ракет

Пресс-секретарь при президенте РФ Дмитрий Песков призвал «слушать Владимира Путина и верить ему». Кремль защищается от нападок США, чьи журналисты утверждают, что новые российские ядерные ракеты не прошли ни одного тестового испытания.

Песков советует россиянам не поддаваться на провокации США и верить только президенту РФ. Он развеял все мифы насчет недавних заявлений американских журналистов канала CNBC о неудачных запусках российских ядерных боеголовок. Господин Песков делает прямые намеки на то, что все это выдумки и, не вдаваясь в подробности, резюмирует:

«Слушайте президента Российской Федерации Владимира Путина и верьте ему», - цитирует слова Пескова «Коммерсант».

Напомним, смертоносную крылатую ракету с ядерным двигателем, которая якобы провалила испытания, Путин презентовал во время обращения к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Тогда он представил лишь компьютерную презентацию. Журналисты CNBC, проанализировав информацию своих неназванных источников, заявили, что ракета четыреждыпроваливала испытания


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Добавлено: 23 май 2018 в 00:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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