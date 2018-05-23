SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками

Показать меню
Актуально
Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым - 10:00 Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым СРОЧНО: ФСБ раскрыла в Крыму украинскую экстремистскую группу - 10:28 СРОЧНО: ФСБ раскрыла в Крыму украинскую экстремистскую группу "Милан" подтвердил интерес к Феллайни - 10:34 После урагана в Тюмени госпитализированы шесть человек - 10:47 После урагана в Тюмени госпитализированы шесть человек Михаил Барщевский перенес инфаркт - 10:48 Михаил Барщевский перенес инфаркт В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб отставной генерал ФСБ - 10:48 В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб отставной генерал ФСБ В Южно-Сахалинске загорелась многоэтажка - 10:48 В Южно-Сахалинске загорелась многоэтажка Не верим в плохие приметы: принц Гарри подарил Меган кольцо принцессы Дианы - 10:49 Не верим в плохие приметы: принц Гарри подарил Меган кольцо принцессы Дианы Израильское лобби в США уничтожает государство и народ - 10:55 Израильское лобби в США уничтожает государство и народ Клинтон принесла ушанку на выступление в Йель - 11:02 Клинтон принесла ушанку на выступление в Йель Американский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалете - 11:07 Американский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалете 1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox - 11:13 1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox Саше Черно очень сложно дается диета - 11:28 Саше Черно очень сложно дается диета К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства - 11:41 К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» - 11:55 Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в сицилийский порт Мессина Меган Маркл и Кейт Миддтон: 5 отличий в свадебных образах королевских невест - 12:00 Меган Маркл и Кейт Миддтон: 5 отличий в свадебных образах королевских невест Калачев признан болельщиками "Ростова" лучшим футболистом в сезоне - 12:13 Калачев признан болельщиками
» » SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками


Добавлено: 23 май 2018 в 08:35, Категория: Украина
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками

Вчера в американской Калифорнии с космодрома Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя исследовательскими зондами для NASA.

По информации Falcon 9 стартовал с космодрома в 22:48 по Киеву. Предполагается, что ракета выведет на орбиту два спутника-близнеца GRACE-FO и пять спутников Iridium NEXT. Зонды GRACE-FO — совместная миссия NASA и Немецкого центра геофизических исследований, они предназначены для наблюдения за гравитационным полем Земли и изменениями ее водного цикла.

Сообщается, что спутники Iridium NEXT должны заменить на орбите устаревшие спутники, предназначенные для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium.


Материалы по теме:

SpaceX запустил ракету Falcon 9 с десятью спутниками
В Калифорнии запустили ракету Falcon 9 с уже летавшей первой ступенью
С космодрома в Калифорнии удачно стартовала Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии
Добавлено: 23 май 2018 в 08:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Число погибших при взрыве в кафе в Баку увеличилось до трех

Число погибших при взрыве в кафе в Баку увеличилось до трех

В Борисполе шесть человек умерли от отравления алкоголем

В Борисполе шесть человек умерли от отравления алкоголем

Валерий Коровин: Президент идет на эшафот

Валерий Коровин: Президент идет на эшафот

Виктор Литвинов рассуждает о неудачах

Виктор Литвинов рассуждает о неудачах

Новости России
еще новости
Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита»

Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита»

СМИ: В России запретят Booking.com

СМИ: В России запретят Booking.com

Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт

Платформа «Россия — страна возможностей» поможет проектам взлететь - эксперт

Около 2,3 тысячи человек осудили за коррупцию в первый квартал 2018 года

Около 2,3 тысячи человек осудили за коррупцию в первый квартал 2018 года

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков

Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков

Кэти Перри и Орландо Блум официально вместе

Кэти Перри и Орландо Блум официально вместе

Пьер Казираги и Беатрис Борромео стали родителями во второй раз

Пьер Казираги и Беатрис Борромео стали родителями во второй раз

Роскошная Дженнифер Лоуренс в новой рекламной кампании Dior

Роскошная Дженнифер Лоуренс в новой рекламной кампании Dior

Новости политики
еще новости
Сергей Глазьев: Америка будет биться за глобальную гегемонию до последнего террориста

Сергей Глазьев: Америка будет биться за глобальную гегемонию до последнего террориста

Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел

Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией"

Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова

Знакомьтесь, «эффективный» министр: Рулить наукой поставили финансиста Котюкова

«Слушайте Путина и верьте ему»: Песков успокоил народ после заявлений США о падениях российских ракет

«Слушайте Путина и верьте ему»: Песков успокоил народ после заявлений США о падениях российских ракет

Новости экономики
еще новости
Украинцев ждут валютные нововведения

Украинцев ждут валютные нововведения

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Джамбулат Хатуов побывал с рабочим визитом в Астрахани

Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией

Грубейшая ошибка: Болгария оказалась образцом ошибочного поведения с Россией

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

Новости общества
еще новости
В Приморском крае летчики ВВО уничтожили крылатые ракеты условного противника

В Приморском крае летчики ВВО уничтожили крылатые ракеты условного противника

Оккупанты в Крыму планируют арестовать 50 крымских татар, - Чийгоз

Оккупанты в Крыму планируют арестовать 50 крымских татар, - Чийгоз

Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное

Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное

«Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте атаки

«Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте атаки

Происшествия
еще новости
В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Новости Украины
еще новости
В Днепре из-за аварии сотни тысяч людей остались без воды

В Днепре из-за аварии сотни тысяч людей остались без воды

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками

«Яблоку не на кого упасть…» в сети показали фото пляжа в Крыму

«Яблоку не на кого упасть…» в сети показали фото пляжа в Крыму

Эксперт: ВСУ дали боевикам под Мариуполем мощную «ответку». «Гай шумел»

Эксперт: ВСУ дали боевикам под Мариуполем мощную «ответку». «Гай шумел»

Мировые новости
еще новости
Назван лауреат Букеровской премии

Назван лауреат Букеровской премии

Госдеп отверг обвинения Венесуэлы в адрес своих дипломатов

Госдеп отверг обвинения Венесуэлы в адрес своих дипломатов

Ученые назвали 7 простых правил питания, которые помогут продлить жизнь на десять лет

Ученые назвали 7 простых правил питания, которые помогут продлить жизнь на десять лет

Названа неожиданная опасность чистоты в доме

Названа неожиданная опасность чистоты в доме




Лента новостей
Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита» - 08:13 Стадион «Санкт-Петербург» перешел в управление «Зенита»«Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте - 08:03 «Передовые части разбиты в пух и перья», - в ДНР раскрыли ответ ВСУ; загадочная находка на месте атакиРегиональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем аэродроме Европы Девау - 07:34 Региональным отделением ДОСААФ России в Калининградской области на старейшем аэродроме Европы Девау проведён масштабный авиационный фестивальЮлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков - 07:13 Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиковВ Киеве рассказали, почему Крымский мост принадлежит Украине (ВИДЕО) - 07:06 В Киеве рассказали, почему Крымский мост принадлежит Украине (ВИДЕО)Небесное свечение: «портал в другое измерение» открылся над Бразилией - 06:42 Небесное свечение: «портал в другое измерение» открылся над БразилиейИзраиль назвал авиаудары по сектору Газа ответом на прорыв границы - 06:42 Израиль назвал авиаудары по сектору Газа ответом на прорыв границыХитрый ход России: Сергей Лавров не появился на G20 - 05:42 Хитрый ход России: Сергей Лавров не появился на G20В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка - 05:27 В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенкаИнстаграм добавил новую полезную функцию - 05:06 Инстаграм добавил новую полезную функциюТраты Канады на кампании в соцсетях превысили расходы на телерекламу - 05:00 Траты Канады на кампании в соцсетях превысили расходы на телерекламуУкраинцев ждут валютные нововведения - 04:14 Украинцев ждут валютные нововведенияШокирующие последствия реформы образования (ВИДЕО) - 03:49 Шокирующие последствия реформы образования (ВИДЕО)СМИ: В России запретят Booking.com - 03:21 СМИ: В России запретят Booking.com
Последние новости
В Приморском крае летчики ВВО уничтожили крылатые ракеты условного противника - 09:41 В Приморском крае летчики ВВО уничтожили крылатые ракеты условного противника Оккупанты в Крыму планируют арестовать 50 крымских татар, - Чийгоз - 09:34 Оккупанты в Крыму планируют арестовать 50 крымских татар, - Чийгоз Удачно прошел очередной запуск ракеты Falcon 9 - 09:28 Удачно прошел очередной запуск ракеты Falcon 9 Лауреат Пулитцеровской премии Филипп Рот скончался в возрасте 85 лет - 09:28 Лауреат Пулитцеровской премии Филипп Рот скончался в возрасте 85 лет Мемория. Григорий Чухрай - 09:28 Мемория. Григорий Чухрай Писатель Филип Рот умер в США от сердечной недостаточности - 09:27 Писатель Филип Рот умер в США от сердечной недостаточности В Днепре из-за аварии сотни тысяч людей остались без воды - 09:21 В Днепре из-за аварии сотни тысяч людей остались без воды Позор Украины: почему футбольные фанаты отказываются ехать в Киев на финал Лиги Чемпионов (ВИДЕО А. - 09:20 Позор Украины: почему футбольные фанаты отказываются ехать в Киев на финал Лиги Чемпионов (ВИДЕО А. Шария) Сергей Глазьев: Америка будет биться за глобальную гегемонию до последнего террориста - 09:14 Сергей Глазьев: Америка будет биться за глобальную гегемонию до последнего террориста Школы Харькова берут под охрану после отравления школьников газом (ФОТО) - 09:00 Школы Харькова берут под охрану после отравления школьников газом (ФОТО) Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" - 08:49 Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное - 08:48 Сестра Сенцова рассказала, что его ежедневно посещает врач, состояние стабильное SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками - 08:35 SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"