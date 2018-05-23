SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с семью спутниками

Вчера в американской Калифорнии с космодрома Ванденберг стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя исследовательскими зондами для NASA.

По информации Falcon 9 стартовал с космодрома в 22:48 по Киеву. Предполагается, что ракета выведет на орбиту два спутника-близнеца GRACE-FO и пять спутников Iridium NEXT. Зонды GRACE-FO — совместная миссия NASA и Немецкого центра геофизических исследований, они предназначены для наблюдения за гравитационным полем Земли и изменениями ее водного цикла.

Сообщается, что спутники Iridium NEXT должны заменить на орбите устаревшие спутники, предназначенные для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium.