Спецназовцы ЮВО на Кубани совершили более 10 тыс. прыжков в глубокий тыл условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, завершили плановый курс прыжков с парашютом в глубокий тыл условного противника.

Десантирование выполнялось, в полном снаряжении со штатным оружием, в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор» как в дневное, так и ночное время в сложных условиях местности, в том числе на труднодоступные участки лесного массива и в высокогорье.

В зимнем учебном периоде военнослужащие спецназа ЮВО совершили более 10 тыс. прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 на специализированные учебно-тренировочные площадки, а также на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности в Краснодарском крае.

Прежде чем совершить прыжки с парашютом, спецназовцы прошли курс на воздушно-десантном комплексе, где отработали навыки укладки парашютов, а также специальные упражнения для безопасного приземления.

Также с военнослужащими были проведены занятия по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.