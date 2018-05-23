Срна официально объявил об уходе из «Шахтера»

Капитан донецкого клуба «Шахтер» Дарио Срна в новом сезоне будет выступать за пределами Украины.

Так, Срна отметил: «Клуб смотрит в будущее, которое будет основываться на молодых игроках. „Шахтер“ всегда был моим клубом. Для меня в Украине есть только один клуб — это „Шахтер“, поэтому я продолжу свою карьеру за пределами Украины».

При этом он уточнил, что сейчас у него есть несколько вариантов продолжения карьеры: «Видите ли, в первый раз в жизни я могу выбирать. У меня есть разные варианты. Я могу работать в „Шахтере“, я могу играть, и я могу закончить карьеру! И мой вариант по-прежнему играть … Это не обязательно должно быть в большом клубе. Я хочу сыграть еще сезон, даже если это будет в „Неретве“ из Метковича».

Как сообщалось ранее, Срна отбывает 17-месячную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Срок ее окончания — 22 августа 2018 года. В то же время, контракт футболиста с «Шахтером» истекает этим летом.