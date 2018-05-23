США предупреждали по Донбассу: финал атаки ВСУ под Горловкой был известен

В Соединенных Штатах еще до наступления ВСУ под Горловкой предупредили об опасности данных действий.

В Вашингтоне ранее выступили с предупреждением в адрес Киева о рисках во всех планах для Украины начала наступательных действий в Донбассе.

В Совете внешней политики США заявили, что самостоятельное наступление украинской армии в Донбассе, без внешней поддержки, приведет к большому числу жертв и не завершится победой для ВСУ. Более того, данный шаг приведет к тому, что международные партнеры начнут отворачиваться от Украины, отказав в экономической и политической поддержке.

По словам американских экспертов, наступательные действия ВСУ обречены на провал. Если Украина решится на атаку, то это будет ошибкой.

Как известно, последняя атака украинской армии под Горловкой потерпело фиаско. Потери украинских военных оказались самыми большими за последние месяцы боевых действий.