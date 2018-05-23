Страны ОДКБ проведут в 2019 году учение сил и средств МТО «Эшелон»

Министры обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились о проведении в следующем году нового учения – «Эшелон-2019». Об этом сообщил начальник Объединенного штаба Организации Анатолий Сидоров.

«Мы добавляем к специальным учениям учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск коллективных сил. Название все поддержали –– «Эшелон-2019», –– пояснил Анатолий Сидоров в беседе с журналистами.

Он также проинформировал, что по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ подписан план «совместной подготовки органов управления, сил и средств системы коллективной безопасности на 2019 год, внесены уточнения в план 2018 года».

Были также подписаны документы о военном сотрудничестве государств - членов Организации.

От Российской Федерации под документами поставил подпись глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Следующее заседание Совета министров обороны ОДКБ предлагается провести в ноябре текущего года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.