Судебные заседания будут записывать

Требование обязательной аудиозаписи судебных заседаний содержится в законопроекте, предложенном Президентом страны

На дополнительном пленарном заседании Государственной Думы 23 мая депутаты рассмотрят предложенные Президентом поправки в отдельные законодательные акты Российской Федерации об уточнении порядка формирования состава суда, о правовом статусе помощника судьи и об обязательной аудиозаписи судебного заседания. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Законодательные изменения, прежде всего, предлагают ввести обязательную аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам, как в первой инстанции, так и в апелляции (за исключением закрытых судебных заседаний). Кроме того устанавливается возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи. Контроль за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами возлагается на помощника судьи.

«Законопроект направлен на совершенствование судебной системы и обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее думский Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал депутатам принять этот законопроект в первом чтении. Глава Комитета Павел Крашенинников на этот счёт отметил, что предложенные меры позволят повысить открытость и прозрачность судопроизводства.

Кроме того, с учётом нагрузки и специализации судей, законопроект устанавливает основной способ формирования состава суда с использованием автоматизированной информационной системы. Такой способ, по мнению разработчиков документа, исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс, и позволит укрепить самостоятельность и независимость судей.

О необходимости преобразований в судебной системе Президент России Владимир Путин говорил в январе 2018 года на торжественном заседании, посвященном 95-летию со дня основания Верховного Суда РФ. Тогда среди шагов по совершенствованию судебной системы были обозначены следующие: снижение административной нагрузки председателей судов; установление автоматизированного распределения дел; введение нового вида дисциплинарного взыскания в отношении судьи — понижение квалификационного класса, и другие.

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