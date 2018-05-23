Супрун дала советы любителям кофе

Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов рекомендует не употреблять более 400 миллиграммов кофеина в день и не превышать дозу в 200 миллиграмм за один раз. Об этом написала временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«В одном американо — 154 мг кофеина, а в одном эспрессо — 77 мг. К тому же, ученые отмечают, что добавление к кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, что уменьшает его пользу в разы», — заявила Супрун.

По ее словам, если после кофе учащается сердцебиение, потеют ладони, возникают боли в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги, то не стоит пить более 1-2 чашек в день, или отказаться от кофе вообще.

«Беременным женщинам, пожилым людям, лицам с гипертонией, проблемами желудочно-кишечного тракта и нарушениями сна, в состоянии сильного стресса тоже следует ограничить употребление кофе. Если вы прекратили пить кофе, вы можете испытывать головную боль, усталость и стать раздражительными. Так происходит потому, что мозг слишком привык к кофе, и стал склонным более к торможению, чем к возбуждению», — пояснила Супрун.

Она также посоветовала выпить кофе и поспать 15-20 минут в случае, если необходимо работать всю ночь.

Ранее Супрун уточнила количество пострадавших в Харькове школьников.

Фото: politeka.net