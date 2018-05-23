Траты Канады на кампании в соцсетях превысили расходы на телерекламу

Канадское правительство потратило на рекламные кампании в соцсетях более 24 миллионов долларов, сообщает The Globe and Mail.

Сумма была потрачена в период с января 2016 года по март текущего года.

При этом больше всего бюджетных средств потратила туристическая корпорация Destination Canada - около 9,2 миллионов долларов.

По информации издания, в период с 2016 года по 2017 год расходы правительства на публикации в социальных сетях впервые превысили расходы на телевизионную рекламу. Так, в прошлом году из 55 процентов трат на рекламу в цифровых медиа 23,3 процента составили расходы на посты в в Facebook и Instagram.