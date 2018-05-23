Ученые предупредили об опасности офисной работы

Группа ученых из Миланского университета изучила все «прелести» сидячей работы, и пришла к неутешительному выводу: сидячий образ жизни грозит серьезными заболеваниями.

В группе риска в первую очередь оказываются работники офиса. У них отсутствует подобающая нагрузка на ноги из-за долгого сидения на своем рабочем месте.

Впоследствии подобный образ жизни может привести к нейродегенеративным заболеваниям, таким как рассеянный склероз или атрофию спинного мозга.

К таким выводам эксперты пришли после проведения опыта на мышах. В течение 28 дней грызуны были привязаны к клетке за хвост так, что передвигаться могли только на передних лапах. Исследование показало, что обездвижение задних лап, на 70% уменьшало количество нервных стволовых клеток. Это позволило им заключить, что упражнения для ног генерируют сигналы, способствующие зарождению здоровых нервных клеток.

А потому, итальянские ученые настоятельно рекомендуют любителям сидячего образа жизни – больше прогуливаться пешком.