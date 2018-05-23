Учёные рассказали о связи бесонницы с генной мутацией

Недостаток сна оказывает пагубное влияние на ДНК — бессонница может привести к генной мутации, сообщает «Русская планета».

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В ходе эксперимента, проведённого отечественными экспертами из Медико-генетического научного центра, специалисты установили, что в результате недосыпа возрастает число повреждённых ДНК-участков. Восстановить их можно, только активизировав ферменты, работа которых полностью зависит от гормона мелатонина, вырабатываемого в результате сна.

Таким образом, недосыпание способствует постепенному накоплению окисленных участков ДНК. Причём к серьёзному росту их концентрации может привести всего одна ночь без сна. Генная мутация, по словам учёных, в первую очередь опасна возможностью возникновения различных заболеваний.

При этом на данный момент не существует лекарственных препаратов, которые могли бы «излечить» повреждённые ДНК-участки — восстановить их можно лишь постепенно, соблюдая принципы здорового образа жизни.

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