Удачно прошел очередной запуск ракеты Falcon 9

В ночь на среду со стартовой площадки базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии был проведен запуск ракеты Falcon 9. Ракета вывела на орбиту пять спутников связи Iridium NEXT и два спутника GRACE.

В данном запуске была использована ракета-носитель Falcon 9 Full Thrust в модификации Block 4. Первая ступень данной ракеты уже использовалась для запуска 8 января 2018 года. Поэтому посадка первой ступени на плавающую платформу не была предусмотрена программой полета. После отделения на высоте около 80 километров первая ступень направилась к земле и плавно опустилась на воду в Тихом океане.

Разработанные НАСА и Немецким исследовательским центром геонаук научные спутники GRACE Follow-On (GRACE-FO) предназначены для наблюдения за изменениями в гравитационном поле Земли, что позволит отслеживать естественные перемещения масс, связанные с таянием ледников, изменением количества воды в реках и озерах и другими процессами в земной гидросфере. Первые два спутника GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) появились на околоземной орбите еще в 2002 году. Спутники поддерживают связь между собой и с высокой точностью измеряют разделяющее их расстояние, благодаря этому они определяют изменения в земной гравитации. Два новых модифицированных спутника позволят увеличить точность измерений. Они будут находиться на высоте около 490 километров на околополярной орбите с наклонением 89 градусов. ), на высоту около 490 километров, средняя дистанция между ними составит 220 километров. Они будут совершать пятнадцать оборотов вокруг Земли в сутки.