Уилл Смит исполнит официальную песню чемпионата по футболу

Американский актер Уилл Смит вместе с поп-исполнителем Ники Джемом и албанской певицей Эрой Истрефи исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).

Песня прозвучит перед финалом чемпионата, который пройдет 15 июля на столичном стадионе «Лужники».

Матчи чемпионата мира помимо Москвы примут Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Ростов-на-Дону и Саранск.

Чемпионат стартует 14 июня.