Украина откажется от ВДВ

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска.Считается, что такое название сможет более полно отразить назначение и возможности данного рода войск.Эксперты отмечают, что параллельно с переформатированием десантных войск, происходят значительные изменения в структуре морской пехоты."С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны – как штормовое Черное и Азовское моря", – сказал президент.