Украинцев ждут валютные нововведения

Уже в этом году в Украине могут измениться правила валютного регулирования — для этого Раде осталось принять в целом закон «О валюте», который на днях депутаты утвердили в первом чтении.Он начнет действовать спустя 6 месяцев после принятия и, по мнению экспертов финрынка, приведет правила обращения с валютой к европейским нормам как для юрлиц, так и для физлиц. В то же время часть специалистов опасаются оттока валюты из Украины и девальвации гривни.Если закон примут, то при проведении валютных операций простым украинцам будет разрешено все, что не запрещено законом (например, покупка акций иностранных компаний, открытие счетов в банках других стран без лицензии НБУ — сейчас каждую операцию разрешает или запрещает Нацбанк). То есть им не нужно представлять большой пакет документов и ждать несколько недель, рискуя, что Нацбанк их не утвердит.Еще новшества: закон отменит валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте, а также продолжит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров свыше 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.Важный момент — как физлицам, так и юрлицам не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты. И остается всего два типа лицензий на операции с валютой: банковская (в том числе валютная) — для банков и валютная — для небанковских учреждений (обменные пункты).