Украинские морпехи взбунтовались перед Порошенко из-за смены символики (ФОТО, ВИДЕО)

Военнослужащие Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты ВМСУ выступили против смены цвета берета, выйдя на плац и выстроившись перед президентом Петром Порошенко и руководством армии в чёрных беретах.

«Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских чёрных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, и не только в рядах морской пехоты, но и во всех ВСУ», — цитирует слова бывшего военнослужащего украинский пропагандистский портал InfoResist.

Один из участников акции сообщил подробности протеста.

«Есть несколько причин такому поступку. Одна из них — плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им всё равно, уйдёт человек или нет. Какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка — всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время», — говорит он.

По его словам, данную проблему пытались поднимать ранее, но она игнорировалась.

«Этот вопрос, если и поднимался, то он поднимался не высшими чинами, а старшинами и матросами, некоторыми офицерами. В течении нескольких месяцев ветераны морской пехоты писали письма в воинские части — пытались повлиять на этот вопрос. Как я понимаю, нашему командованию была команда свыше вообще замалчивать эту ситуацию и не обсуждать этот вопрос. И в связи с этим накалялась обстановка. И мы пришли к тому, что было объявлено это мероприятие и личный состав, ветераны приняли решение саботировать это красиво, культурно. Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть своё мнение и мы не противоречим никаким приказам нашего командования. Уже начались угрозы «если вы сделаете, вас всех уволят», — рассказывает морпех.

Также он добавил, что их всех вызвали в часть — сейчас туда приедет командование армии.

«Сейчас будет разбор полётов в воинской части. Приедет командующий, министр. Не знаю, чем закончится. Это не одноразовая акция. Она не касается беретов, это комплексная проблема», — добавляет он.

По словам морпеха, данный протест поддержали около 100 человек личного состава батальона.

«Старшинский, матросский состав и некоторые офицеры нашего батальона поддержали эту акцию. Командиры пытались помешать этому. В этой акции приняло участие около 100 человек», — резюмировал он.

По данным украинских пропагандистов, часть участников протеста самовольно покинули расположение части.