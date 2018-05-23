Украину предупредили о масштабной атаке «русских хакеров»

Хакеры, с высокой вероятностью связанные с Россией, готовят масштабную атаку на украинские компьютерные системы. Об этом заявили в американской телекоммуникационной компании Cisco.

Специалист Cisco Крейг Уильямс сообщил Reuters, что хакеры заразили, по меньшей мере, 500 тысяч роутеров и устройств хранения данных в 54 странах мира.

По данным компании, злоумышленники используют вирусную программу VPNFilter, которая позволяет перехватывать трафик и удаленно управлять им, заражая новые системы.

Также о вероятности кибератаки с использованием программы VPNFilter сегодня предупредила Служба безопасности Украины.

«Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины — это подготовка к очередному акту киберагресии со стороны РФ, направленной на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги Чемпионов», — говорится в заявлении ведомства.