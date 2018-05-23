Ушаков назвал условия подписания мирного договора РФ с Японией

В мирном договоре с Россией Япония должна зафиксировать признание итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к РФ. Об этом журналистам сказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Будущий документ должен базироваться на послевоенных реалиях — однозначно зафиксировано четкое признание Японией итогов Второй мировой войны и законность перехода южных Курил к нашей стране в соответствии с договоренностями между союзными державами, а также их российской правосубъектности на протяжении послевоенных лет», – детализировал Ушаков.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию с официальным визитом 25-26 мая. Ожидается, что на встрече Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться обмен мнениями насчет заключения мирного договора.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков хотел, чтобы северные Курилы отошли Японии.

Фото: novostipmr.com