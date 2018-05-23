В аварии школьного автобуса под Псковом пострадал 21 человек

Число пострадавших в аварии со школьным экскурсионным автобусом под Псковом выросло до 21, из которых 19 — несовершеннолетние, 14 человек госпитализированы, передает РБК со ссылкой на главу государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игоря Потапова. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

«Состояние у всех разной степени тяжести. В основном, средней. Стабильное, с тенденцией к улучшению», — уточнил чиновник, добавив, что все пострадавшие — жители Псковской области.

Следственное управление СКР по Псковской области возбудило по факту аварии уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Следователи осмотрели место происшествия, опросили детей и взрослых, в т.ч. водителя автобуса. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Авария произошла накануне утром возле населенного пункта Цапелька в Струго-Красненском районе Псковской области на трассе Р-23 «Псков». Школьники ехали из Пскова в Санкт-Петербург на экскурсию, но водителю стало плохо в дороге, он потерял управление, и автобус свалился в кювет.