В деле о госизмене экс-сотрудников ФСБ остался единственный эпизод

В уголовном деле, возбужденном в отношении экс-сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, остался всего один преступный эпизод, пишет «Коммерсантъ». При этом на расследование ушло около 1,5 года, и к данному моменту объем материалов превышает 20 томов.

Дело на бывших высокопоставленных сотрудников ФСБ заведено по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ), рассматривать его будет Московский окружной военный суд в закрытом режиме, после чего огласит резолютивную часть своего решения. В настоящее время, когда следствие завершилось, фигуранты приступили к ознакомлению с материалами дела.

В чем конкретно обвиняют бывших сотрудников спецслужбы, не сообщается, но, по одной из версий, обвиняемые могли получить от американской разведки вознаграждение за предоставление данных о кибератаках на серверы Демократической партии США в период проведения кампании перед выборами президента.

Сергей Михайлов — бывший руководитель 2-го управления Центра информбезопасности ФСБ — был задержан в начале декабря 2016 года, тогда же задержали его заместителя — старшего оперуполномоченного 2-го отдела планирования центра Дмитрия Докучаева.

По тому же делу проходят руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предприниматель Георгий Фомченков, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово».