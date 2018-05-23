В ДНР рассказали о попытке украинских военных захватить Горловку

В результате боев под Горловкой бойцы самопровозглашенной ДНР сорвали план украинских военных по захвату господствующих высот и всего города. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал заместитель командования ДНР Эдуард Басурин.

В районе населенного пункта Гольмовский украинские войска, по словам Басурина, потеряли пять человек убитыми, а также один миномет. В районе поселка Чигари — 13 убитых и более 20 раненых, сказал Басурин.

По данным командования ДНР, за прошлые сутки артиллерией, из минометов и стрелкового оружия Вооруженных сил Украины было обстреляно девять населенных пунктов.

В свою очередь, пресс-центр штаба Операции объединенных сил украинской армии сообщает в фейсбуке о двух убитых и девяти раненных украинских солдатах.