В Екатеринбурге проходит всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски ВС РФ

Пятый Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски ВС РФ «Несокрушимая и легендарная», посвященный 100-летию создания Красной Армии, проходит в Екатеринбурге.

Сегодня выступили ансамбли песни и пляски железнодорожных войск, Балтийского флота и Западного военного округа. Каждый из конкурсантов представил концертную программу, включающую произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также различные танцы и пляски.

Завтра состоится заключительный день смотра, выступят ансамбли Тихоокеанского флота, РВСН и Центрального военного округа. Победителей определит жюри: представители органов военного управления, известные деятели культуры Екатеринбурга.