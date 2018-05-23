В Госдуме не согласились с запретом на отдых в санкционных странах

В Госдуме не согласны с предложением бизнес-сообщества о запрете для госслужащих и представителей Федерального Собрания РФ на отдых в странах, которые ввели санкции против России, передает «Интерфакс».

«Выезжая в страны, которые ввели санкции в отношении России, чиновник несет репутационные потери, однако запрещать госслужащим такой отдых не стоит», — заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

По его словам, вопрос отдыха любого человека — госслужащего или нет — лежит в плоскости «прилично или неприлично», но не законного или незаконного.

Депутат также напомнил, что именно слово «репутация» использовал в своей речи на церемонии инаугурации Владимир Путин, когда говорил о будущей правящей элите.