В Киеве рассказали, почему Крымский мост принадлежит Украине (ВИДЕО)

Мост через Керченский пролив принадлежит Украине, потому что ей же и принадлежит сам Крым. Об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост. И слава богу, что он есть», — заявил политик, которому в своё время приписывали длительные романтические отношения с замужней Юлией Тимошенко.

В этом же разговоре Шуфрич решительно отмёл предположения о том, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.

«Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили», — заключил он.

Как сообщала «Русская Весна», вчера в эфире украинского ТВ одиозный украинский политик, «прославившийся» отважным расстрелом фотопортрета Рамзана Кадырова, Игорь Мосийчук рассказал, почему Крымский мост подлежит уничтожению.

Шуфрич тоже совсем недавно появлялся на страницах нашего издания — 10 мая он рассказал, как обойти запрет на использование георгиевской ленты на Украине.