В Крыму по вине полицейского произошло ДТП, унесшее жизни женщины и ребенка

Вечером 21 мая в Крыму на трассе Ялта – Севастополь произошло смертельное ДТП. Виновником аварии стал сотрудник ГИБДД, находящийся в нетрезвом состоянии. Крымские следователи проводят следственные мероприятия и разыскивают очевидцев аварии.

Автомобиль Mercedes, двигавшийся на огромной скорости, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «ВАЗ» и KIA. Сильнейший удар привел к смерти 64-летней женщины и годовалого ребенка, которые находились в корейской иномарке. Также в аварии получили травмы еще два человека.

Водитель «Мерседеса» попытался скрыться с места ДТП, но был задержан. Им оказался сотрудник ГИБДД города Ялты, находившийся в алкогольном опьянении. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств аварии.