В курортной зоне Одессы нашли шесть авиабомб времен Второй мировой войны

В курортной зоне Одессы во время строительных работ обнаружены шесть авиабомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

22 мая в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на строительной площадке на ул. Маршала Говорова во время проведения земляных работ строители обнаружили взрывоопасные предметы.

На место вызова прибыла группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения. Во время осмотра территории пиротехники обнаружили и идентифицировали 6 авиационных бомб ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

Отмечается, что опасные находки перевезены специальными транспортными средствами в безопасное место и 23 мая были уничтожены путем подрыва на территории заранее определенного полигона.