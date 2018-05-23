В ЛДПР призывают разорвать базовый договор об отношениях с Украиной

В ЛДПР намерены поднять вопрос о разрыве базового договора о сотрудничестве с Украиной, который предполагает экономическую интеграцию и запрещает сторонам участвовать в договорах, направленных друг против друга, заявил РИА Новости замглавы оборонного комитета Госдумы Александр Шерин (ЛДПР).

Подписанный в 1997 году договор предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

«Мы будем снова в Государственной думе поднимать вопрос, что необходимо разрывать нам договор о мире, дружбе и сотрудничестве, потому что ни один пункт не выполняется за четыре года», — сказал Шерин.

Он пояснил, что 25 декабря 2018 года этот договор будет пролонгирован автоматически на десять лет, если ни одна из сторон за шесть месяцев до этого не объявит о выходе.

«Вот 25 июня будет шесть месяцев, последний срок, когда мы можем официально объявить на уровне президента России. Нам необходимо заявлять в письменном виде, уведомлять украинскую сторону», — сказал депутат.

По его словам, после выхода из договора Россия автоматически перестает признавать руководство и границы Украины.