В Москве арестовали бывшего мэра Ялты

Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ростенко обвиняется в превышении должностных полномочий. Срок его ареста установлен до 21 июля.
Бывший чиновник был задержан накануне. По версии следствия, в бытность мэром Ростенко незаконно продал муниципальный земельный участок.
Глава Крыма Сергей Аксенов посчитал, что задержание экс-мэра — «это провокация против органов власти республики Крым».
«Чувствуется чей-то заказ», — написал Аксенов в фейсбуке.
Ростенко ушел в отставку в июле 2017 года.