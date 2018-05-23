В Москве арестовали бывшего мэра Ялты

Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ростенко обвиняется в превышении должностных полномочий. Срок его ареста установлен до 21 июля.

Бывший чиновник был задержан накануне. По версии следствия, в бытность мэром Ростенко незаконно продал муниципальный земельный участок.

Глава Крыма Сергей Аксенов посчитал, что задержание экс-мэра — «это провокация против органов власти республики Крым».

«Чувствуется чей-то заказ», — написал Аксенов в фейсбуке.

Ростенко ушел в отставку в июле 2017 года.