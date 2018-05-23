В Новосибирске создали управляемую силой мысли инвалидную коляску-вездеход

Изобретатель из Новосибирска Иван Невзоров сконструировал первую в мире инвалидную коляску-вездеход, которая управляется силой мысли. Об этом сообщает Новосибирский государственный технический университет, выпускником которого Невзоров является.

Инженер создал прототип коляски совместно со своей командой из фирмы «Катэрвиль» и московской компанией «Нейроботикс». Первые тестовые испытания прошли в апреле.

Они показали, что инвалидной коляской можно управлять при помощи импульсов головного мозга.

Коляска, производимая компанией «Катэрвиль», за счет гусеничной ленты может подниматься и спускаться по крутым лестницам, а также преодолевать бордюры.

Рыночная стоимость такой коляски составит от 460 до 560 тысяч рублей.

С помощью сигналов мозга коляске можно посылать команды: «стоп», «вперед/назад», «налево/направо», «включить/выключить фары» и «отклонить вперед/назад кресло».

Невзоров окончил механико-технологический факультет НГТУ в 2012 году. Спустя два года вместе со своей женой Галиной он основал компанию по разработке и производству инновационных систем передвижения для колясочников.