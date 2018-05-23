В Приморском крае летчики ВВО уничтожили крылатые ракеты условного противника

На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи оперативно-тактической авиации на самолетах Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиках Су-34 уничтожили крылатые ракеты условного противника.

Особенностью выполнения летно-тактических заданий стало использование управляемых авиационных ракет с тепловой головкой наведения класса «Воздух-Воздух».

Летчики смешанного авиационного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, поразили специальные мишени, имитирующие крылатые ракеты.

Особое внимание было уделено выполнению экипажами летно-тактических заданий в условиях активного радиоэлектронного противодействия условного противника.