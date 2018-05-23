В Сети появились первые кадры с фрагментами нового мультсериала от создателя “Симпсонов” (ФОТО

Примерно год назад Метт Грейнинг (создатель «Симпсонов» и «Футурамы») анонсировал свой новый комедийный мультсериал, который он будет снимать уже не для эфирного канала, а для Netflix. С тех пор о шоу не было никаких подробностей — вплоть до сегодняшнего дня.В Твиттере мультсериала опубликовали первые кадры с фрагментами персонажей.Напомним, сюжет «Разочарования» развернётся в вымышленном королевстве Страна грёз. Сюжет расскажет о принцессе Боб, страна которой разваливается к чертям, поэтому девица ищет спасение на дне бутылки. У неё есть два друга — жизнерадостный эльф по имени Эльфо и бес-искуситель Люци. Сериал расскажет о похождениях троицы в мире троллей, гарпий, призраков, моржей и людей-дебилов.От сериала ждут юмора, которым славилась «Футурама». К тому же, на озвучку Грейнинг позвал тех же актёров, которые подарили голос Бендеру и компании. Да и рисуют «Разочарование» те же люди, что работали над «Футурамой».Планируется, что новое шоу Грейнинга выйдет на экраны в этом году.