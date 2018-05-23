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» » В штабе ООС сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой

В штабе ООС сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой


Добавлено: 23 май 2018 в 16:14, Категория: Украина
В штабе ООС сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой

На Донбассе серьезно обострилась ситуация, так как боевики регулярно совершают обстрелы и попытки выбить украинских военных с занимаемых позиций.

В то же время ВСУ дали боевикам «жесткую ответку», что привело к большим потерям за последние сутки — 15 убитыми и 10 раненными. По данным пресс-службы штаба ООС, противник активно проявил себя на Горловском направлении, где в районах населенных пунктов Майское, Зайцево и Южное боевики и понесли наибольшие потери.

В штабе добавили: «После неудачной попытки овладеть недавно освобожденным Южным, противник пытался главный удар нанести в направлении населенного пункта Зайцево, которое обороняют воины Королевской бригады (24-я ОМБр имени короля Даниила). Все атаки на населенные пункты были отражены. К сожалению, один наш воин в ходе вечернего боя погиб и один был ранен. По данным разведки, в ходе наступательных действий на Горловском направлении противник понес потери до 10 человек убитыми и ранеными».


Материалы по теме:

«ВСУ продолжают нести потери на Донбассе», — штаб оккупационных сил
В разведке сообщили о серьезных потерях в рядах боевиков
Сутки в Донбассе: противник 22 раза нарушал перемирие
ВСУ готовят обстрелы ДНР на Горловском направлении
Добавлено: 23 май 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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