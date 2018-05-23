В США скончался писатель Филип Рот

Лауреат Пулицеровской премии и Международной Букеровской премии Филип Рот скончался в США на 86-м году жизни, сообщает The New York Times.

Читайте по теме

СМИ: Нобелевская премия по литературе в 2018 году отменена

Как пишут СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Последние годы Рот жил в штатах Нью-Йорк и Коннектикут. Информацию о смерти изданию подтвердила его подруга Джудит Турман.

Рот наиболее известен произведениями «Американская пастораль», «Людское клеймо», «Случай Портного» и «Заговор против Америки».

Яндекс.Дзен

Когда дороги в России станут лучше

Старовойтов рассказал, почему россияне не рады росту цен на нефть

В КПРФ требуют разобраться с ростом цен на бензин