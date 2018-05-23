В США скончался писатель Филип Рот

Лауреат Пулицеровской премии и Международной Букеровской премии Филип Рот скончался в США на 86-м году жизни, сообщает The New York Times.
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Как пишут СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Последние годы Рот жил в штатах Нью-Йорк и Коннектикут. Информацию о смерти изданию подтвердила его подруга Джудит Турман.
Рот наиболее известен произведениями «Американская пастораль», «Людское клеймо», «Случай Портного» и «Заговор против Америки».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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