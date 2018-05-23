ВАЖНО: В правительстве Украины призывают начать военную операцию на Волыни (ВИДЕО)

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука предупреждает, что «янтарная республика» превратилась в неконтролируемую государством зону.

В эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина» политик призвал перейти к решительным мерам в отношении района на территории Волынской области, где процветает незаконная добыча янтаря.

«По поводу „янтарной республики”, поверьте, там есть намного более серьёзное вооружение, чем просто гранаты. И ситуация очень непростая. Фактически, мы внутри государства имеем неконтролируемую зону. Ситуация сама по себе не решится», — сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Передел сфер влияния среди «янтарной мафии» в стране привел к тому, что в районах, где расположены крупные месторождения, сейчас де-факто не действуют украинские законы. В незаконной добыче янтаря принимают участие тысячи местных жителей от несовершеннолетних до пенсионеров. Из-за хищнической добычи полудрагоценного минерала пейзажи Ровенской области все больше напоминают лунные — с кратерами и отвалами грунта.

«Уже дошло до таких масштабов, что единственный реальный путь решения этой ситуации с возвращением в законное русло — исключительно военная операция. Там есть очень серьёзное вооружение у людей. Там уже такое количество людей и такая территория, что нужна исключительно военная операция. Там в лесах тысячи людей, есть свои подразделения, условно говоря, охраны, которые очень хорошо вооружены»,- заявил Тука.

В феврале 2017 года Верховной Раде не хватило всего пяти голосов, чтобы принять закон о введении упрощенной процедуры получения специального разрешения на добычу янтаря, а также регулирующий особенности добычи и реализации янтаря на янтарной бирже. По оценке депутата Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Сергея Евтушка, легализация добычи янтаря принесла бы государственному бюджету доход около 5 млрд гривен.

Украина входит в число лидеров не только по количеству запасов камня, но и по его качеству. Если в Польше и России доля янтаря ювелирного качества составляет 10–15%, то на Украине этот показатель составляет 25%.

Украина.ру