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» » Владимир Гройсман назвал главное условие для беспрепятственной работы Антикоррупционного суда в Украине

Владимир Гройсман назвал главное условие для беспрепятственной работы Антикоррупционного суда в Украине


Добавлено: 23 май 2018 в 21:21, Категория: Политика
Владимир Гройсман назвал главное условие для беспрепятственной работы Антикоррупционного суда в Украине
Глава Кабинета Министров Владимир Гройсман в очередной раз обратился к депутатам Верховной Рады с призывом как можно быстрее принять закон о создании первого в Украине Антикоррупционного суда.

Премьер подчеркнул, главное – чтобы этот суд был независимым. В случае если АС станет самодостаточной и сбалансированной организацией, это продемонстрирует Западным инвесторам желание Украины побороть коррупцию, считает господин Гройсман.

“Надеюсь на то, что на этой неделе решение будет принято. Такие возможности технически просматриваются “, - резюмировал глава правительства.
Напомним, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

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Добавлено: 23 май 2018 в 21:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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