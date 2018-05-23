Владимир Гройсман назвал главное условие для беспрепятственной работы Антикоррупционного суда в Украине

Глава Кабинета Министров Владимир Гройсман в очередной раз обратился к депутатам Верховной Рады с призывом как можно быстрее принять закон о создании первого в Украине Антикоррупционного суда.Премьер подчеркнул, главное – чтобы этот суд был независимым. В случае если АС станет самодостаточной и сбалансированной организацией, это продемонстрирует Западным инвесторам желание Украины побороть коррупцию, считает господин Гройсман.“Надеюсь на то, что на этой неделе решение будет принято. Такие возможности технически просматриваются “, - резюмировал глава правительства.Напомним, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых условий для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.