Вместо одной вымирающей гигантской саламандры теперь будет пять

Генетики пришли к выводу, что самое крупное земноводное в мире – китайская исполинская саламандра (Andrias davidianus) в действительности представляет собой не один вид, а пять разных. Теперь это необходимо учитывать при планировании мер по сохранению этого животного.

Данный вид встречается в горных водоемах. Питается саламандра водными насекомыми, ракообразными, лягушками и рыбой. В среднем взрослые китайские исполинские саламандры имеют длину 115 сантиметров, а вес их составляет 25 – 30 килограммов. Максимальные зарегистрированные показатели составляют 180 сантиметров и весить до 50 килограммов.

За последние 35 лет численность исполинской саламандры сократилась на 80%. Снижение связывают с разрушением обычной среды обитания из-за строительства плотин, активным промыслом, продолжающимся, несмотря на запрет, а в последние года еще и с распространением особой вирусной инфекции – иридовируса китайских исполинских саламандр (GSIV). С 2000-х годов исполинских саламандр разводят на специальных фермах. По данным на 2011 год, только в китайской провинции Шэньси поголовье саламандр на фермах составило 2,6 миллиона, тогда как вся их численность в природе не превышает 50 тысяч особей.

Исполинская саламандра считается деликатесом, а также используется в традиционной китайской медицине. Браконьеры продают пойманных саламандр по цене 100 – 150 долларов США за килограмм. В ресторанах цены на блюда из саламандры доходят до 400 долларов. Сейчас китайские исполинские саламандры интродуцированны в японской префектуре Киото, делаются попытки их интродукции на острове Тайвань.

Стремясь увеличить численность диких саламандр, правительство Китая поощряет выпуск в водоемы животных, выращиваемых на фермах. Авторы нового исследования решили узнать, насколько дикие и выращенные в неволе саламандры идентичны генетически. Они взяли 70 образцов ДНК исполинских саламандр из дикой природы и 1034 с саламандровых ферм. В итоге они обнаружили, что диких китайских исполинских саламандр следует разделить на пять генетически различных групп, разошедшихся между собой от пяти до десяти миллионов лет назад. Разводимые в неволе саламандры демонстрирует следы многочисленных межвидовых гибридизаций. Это означает, что бесконтрольный выпуск саламандр в природу приведет к стиранию генетических различий из-за скрещивания представителей разных групп.

Итоги исследования опубликованы в журнале Current Biology.