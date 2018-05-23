Военные финансисты передали икону в полковой храм НЦУО

В полковой храм преподобного Сергия Радонежского Национального центра управления обороной Российской Федерации в дар от директора Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Е. Пронского передана икона святого Николая Чудотворца.

От заместителя Министра обороны Т. Шевцовой передан памятный альбом «Армия и Русская Православная Церковь», который будет выставлен в полковом храме.

Торжественный молебен с освящением иконы отслужил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий (Привалов).