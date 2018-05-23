Военные финансисты России и Белоруссии обменялись опытом в сфере финансового обеспечения войск

В Национальном центре управления обороной РФ состоялась встреча военных финансистов России и Белоруссии, во время которой они обсудили вопросы совместной подготовки кадров, централизованного обеспечения денежным довольствием и заработной платой, организации финансового обеспечения войск в различных условиях, а также обменялись опытом практического учета и использования внебюджетных средств.

Открывая заседание, заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова отметила, что принципиальные подходы к финансовому обеспечению вооруженных сил России и Республики Беларусь имеют много общего. По ее словам, общие подходы к организации финансового обеспечения войск были отработаны в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил наших стран «Запад-2017», которое состоялось в сентябре 2017 года.

Она также подчеркнула, что в настоящее время схема организации финансового обеспечения ВС РФ максимально адаптирована для функционирования в различных условиях обстановки.

В свою очередь, помощник Министра обороны Республики Беларусь по вопросам военной экономики и финансам – начальник Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Игорь Можиловский поблагодарил за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества финансовых служб наших стран.