Высокопоставленных сотрудников ФСО заподозрили в хищениях при строительстве резиденции Путина

К делу о хищении средств при строительстве в Ново-Огарево резиденции президента России Владимира Путина могут быть причастны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны. Следствие планирует привлечь их к уголовной ответственности, сообщает агентство «Росбалт».

Такие доводы привел представитель обвинения при рассмотрении жалобы на продление срока содержания под стражей гендиректора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова. Одним из доводов в пользу продления срока ареста были выводы следствия, что к хищениям причастны «высокопоставленные сотрудники ФСО РФ».

В уголовном деле о хищении 227,5 млн рублей при строительстве зданий в резиденции главы государства шесть подозреваемых: бывший глава ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-глава компании «Стройфасад» Дмитрий Торчинский, предприниматели Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов.