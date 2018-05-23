Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков

Всем привет, на повестке дня вопрос номер один от вас. Сошлась ли я с бывшим мужем? Нет, не нужно придумывать небылицы! Во-первых, в моем сердце до сих пор живет другой человек. Да мы не вместе, но пока он там, это место занято! Не умею я клин клином вышибать. Во-вторых, у нас с Тимуром давно расставлены все точки над i! И в-третьих, человек находится в отношениях, и я не думаю что его девушке (а она кстати очень милая) приятно читать весь этот бред! Всем хорошего дня, и огромной взаимной любви.