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» » Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков

Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков


Добавлено: 23 май 2018 в 07:13, Категория: Шоу-бизнес
Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков
Всем привет, на повестке дня вопрос номер один от вас. Сошлась ли я с бывшим мужем? Нет, не нужно придумывать небылицы! Во-первых, в моем сердце до сих пор живет другой человек. Да мы не вместе, но пока он там, это место занято! Не умею я клин клином вышибать. Во-вторых, у нас с Тимуром давно расставлены все точки над i! И в-третьих, человек находится в отношениях, и я не думаю что его девушке (а она кстати очень милая) приятно читать весь этот бред! Всем хорошего дня, и огромной взаимной любви.

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Добавлено: 23 май 2018 в 07:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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