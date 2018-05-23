Всем привет, на повестке дня вопрос номер один от вас. Сошлась ли я с бывшим мужем? Нет, не нужно придумывать небылицы! Во-первых, в моем сердце до сих пор живет другой человек. Да мы не вместе, но пока он там, это место занято! Не умею я клин клином вышибать. Во-вторых, у нас с Тимуром давно расставлены все точки над i! И в-третьих, человек находится в отношениях, и я не думаю что его девушке (а она кстати очень милая) приятно читать весь этот бред! Всем хорошего дня, и огромной взаимной любви.
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Новости » Шоу-бизнес » Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков
Юлия Ефременкова ответила на самый популярный вопрос подписчиков
Добавлено: 23 май 2018 в 07:13, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 23 май 2018 в 07:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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