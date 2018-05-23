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Юлия Скрипаль дала первое интервью после выписки


Добавлено: 23 май 2018 в 20:59, Категория: Новости на сегодня
Юлия Скрипаль дала первое интервью после выписки

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом вместе со своим отцом, обратилась к журналистам впервые после выписки из больницы.

Ее обращение, записанное на видео, было передано Reuters полицейскими. Сами корреспонденты с Юлией не встречались. На записи заметно, что девушка говорит, не импровизируя, а повторяя заранее подготовленный текст.

«Нам так повезло, что мы оба выжили после покушения на убийство. Наше выздоровление было медленным и крайне болезненным», — цитирует Юлию Sky News. СМИ отметили, что на фотографиях, сделанных к интервью, на шее девушки виден шрам от трахеотомии.

«Сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну», — рассказала Скрипаль.

Она заявила, что не нуждается в какой-либо помощи посольства РФ в Великобритании (хотя российские дипломаты настаивают на встрече с Юлией, указывая на то, что она является гражданкой РФ).

Также Юлия заявила, что шокирована использованием против нее нервно-паралитического отравляющего вещества — фактически химического оружия. «Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Моя жизнь была перевернута с ног на голову», — сказала она.


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Добавлено: 23 май 2018 в 20:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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