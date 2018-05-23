Дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль дала первое интервью журналистам, а находится она в «засекреченной локации в Лондоне» под защитой полиции. Об этом сообщает Sky News.

«Нам повезло, что мы оба выжили после покушения. Выздоровление было медленным и чрезвычайно болезненным», – сообщила Скрипаль.

По словам Скрипаль, сейчас она пытается прийти в себя после пережитого и хочет заботиться об отце до момента его полного восстановления.

«В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться в свою страну», – сказала дочь экс-разведчика.

Она также отметила, что благодарна российскому посольству за предложения о помощи, но сейчас не хочет их принимать.

«Я хочу повторить то, что было в моем предыдущем заявлении: никто не может говорить от моего имени или имени моего отца. Это можем делать только мы сами», – резюмировала Скрипаль.

Ранее сообщалось, что Сергея Скрипаля выписали из больницы.

Фото: Sky News