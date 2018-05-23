Юлия Скрипаль не хочет оставаться в Великобритании после выздоровления отца

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия записала видеообращение, в котором заявила, что в будущем намерена вернуться в Россию, однако в данный момент принять помощь российского посольства не готова.

Девушка рассказала, что случившееся отравление полностью перевернуло её физическое и эмоциональное состояние.

Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию, как только её отец поправится. Она попросила всех уважительно относиться к своей личной жизни, к личной жизни отца, отметив, что им необходимо время для того, чтобы прийти в себя после случившегося. В заключение, Юлия поблагодарила российское посольство за предложенную помощь, но отказалась от неё.