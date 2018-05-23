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» » Юнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части

Юнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части


Добавлено: 23 май 2018 в 00:14, Категория: Общество
Юнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части

Юнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части, который проходит на территории республики.

Для школьников столицы региона командование воинской части провело ознакомительную экскурсию. Были продемонстрированы новейшие образцы военной и специальной техники, также гости ознакомились со службой и бытом личного состава в полевых условиях, в завершение юных защитников Отечества накормили вкусной армейской кашей.

В мероприятии приняли руководители органов власти республики и территориальных федеральных структур.


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Добавлено: 23 май 2018 в 00:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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