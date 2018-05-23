Юнармейцы Мордовии посетили лагерный сбор пензенской воинской части, который проходит на территории республики.

Для школьников столицы региона командование воинской части провело ознакомительную экскурсию. Были продемонстрированы новейшие образцы военной и специальной техники, также гости ознакомились со службой и бытом личного состава в полевых условиях, в завершение юных защитников Отечества накормили вкусной армейской кашей.

В мероприятии приняли руководители органов власти республики и территориальных федеральных структур.