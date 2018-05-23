За публичные призывы к антироссийским санкциям могут ввести уголовное наказание

В России могут ввести наказание за публичные призывы к введению санкций, сообщил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузминов после заседания Совета по законотворчеству, где обсудили законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций.

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По словам Кузминова, сфера применения наказания за исполнение санкций может по сравнению с первым чтением сократиться. В сфере уголовной ответственности остаются действия, направленные на усугубление режима санкций и публичные призывы граждан РФ к установлению новых санкций.

Законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций в России был принят в первом чтении 15 мая. Второе чтение было отложено в связи с необходимостью консультаций с предпринимательским сообществом, которое выступило против ряда норм документа.

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