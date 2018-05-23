Законы, вступающие в силу 23 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2018 года № 568 «О федеральной государственной информационной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376»

На базе информационной системы мониторинга деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг создаётся федеральная государственная информационная система мониторинга деятельности этих центров. Определен порядок её функционирования и функции оператора системы, а также урегулированы вопросы доступа к информации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2018 года № 576 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5»

Скорректирован порядок предоставления российским производителям колесных транспортных средств субсидий на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5. Так, внесены изменения в содержание договора о субсидировании и в перечень документов, необходимых для его заключения. Скорректированы требования к получателю средств, а также основания для отказа в их предоставлении.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2018 года № 577 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 — 2015 годов и на перспективу до 2020 года»

Подписанным постановлением, в частности, сокращен объем финансирования программы за счет федерального бюджета, но при этом увеличено внебюджетное финансирование.

Кроме того, скорректированы объемы финансирования отдельных мероприятий.

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