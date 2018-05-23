Житель Кургана предстанет перед судом за призывы к массовым беспорядкам через Telegram

51-летнего жителя Кургана обвинили экстремизме и призывах к массовым беспорядкам через Telegram. Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает на своем сайте областное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 2 ноября 2017 года обвиняемый вступил в одну из публичных групп мессенджера, «связанную с подготовкой к массовым беспорядкам, намеченным на 5 ноября 2017 года», где размещал текстовые сообщения. В его сообщениях и репостах якобы содержалась пропаганда погромов, поджогов, а также ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям о призывах к массовым беспорядкам, призывам к осуществлению экстремист­с­кой деятельности через интернет и о возбуждении ненависти либо вражды.

Обвиняемый находится под стражей.